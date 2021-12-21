Омикрон станет доминантным штаммом во многих странах Европы

Главный чиновник Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге 21 декабря призвал правительства подготовиться к значительному всплеску заражений штаммом коронавируса Омикрон, который уже доминирует в нескольких странах.

— Мы видим, что близится очередной шторм, – сказал региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге на пресс-конференции в Вене.

Он добавил, что в течение нескольких недель Омикрон будет доминировать в большем количестве стран региона, подталкивая к краю пропасти и без того загруженные до предела системы здравоохранения.

Новый штамм обнаружили, по меньшей мере, у 38 из 53 членов Европейского региона ВОЗ, добавил Клюге, отметив, что он уже является доминирующим вариантом в Соединенном Королевстве, Дании и Португалии.

На прошлой неделе в регионе от коронавируса умерли 27 тыс. человек, а также зарегистрировали еще 2,6 млн случаев, сказал Клюге. Хотя эти случаи включают все варианты, а не только Омикрон, он отметил, что эта цифра на 40% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Всемирная организация здравоохранения дополнила перечень вакцинальных препаратов, которые разрешены для экстренного применения. Речь идет о вакцине Nuvaxovid, которая стала продуктом совместного сотрудничества компании Novavax и Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).

Это второй препарат, который ВОЗ одобрила в декабре 2021 года. Первой была вакцина Covovax, которую изготовляют индийские фармацевты по лицензии американской компании Novavax.