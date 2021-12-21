Омікрон незабаром стане домінантним штамом у багатьох країнах Європи

Головний чиновник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге 21 грудня закликав уряди підготуватися до значного сплеску заражень штамом коронавірусу Омікрон, який вже домінує в кількох країнах.

– Ми бачимо, що наближається черговий шторм, – сказав регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге на прес-конференції у Відні.

Він додав, що протягом кількох тижнів Омікрон буде домінувати в більшій кількості країн регіону, підштовхуючи до краю прірви і без того перевантажені системи охорони здоров’я.

Новий штам був виявлений щонайменше у 38 із 53 членів Європейського регіону ВООЗ, додав Клюге, зазначивши, що він уже є домінуючим варіантом у Сполученому Королівстві, Данії та Португалії.

Минулого тижня в регіоні від коронавірусу померло 27 тис. людей, а також було зареєстровано ще 2,6 млн випадків, сказав Клюге. Хоча ці випадки включають всі варіанти, а не тільки Омікрон, він зазначив, що ця цифра на 40% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Всесвітня організація охорони здоров’я доповнила перелік вакцинальних препаратів, які дозволені для екстреного застосування. Йдеться про вакцину Nuvaxovid, яка стала продуктом спільної співпраці компанії Novavax і Коаліції за інновації в забезпеченні готовності до епідемій (CEPI).

Це другий препарат, який ВООЗ схвалила в грудні 2021 року. Першою була вакцина Covovax, яку виготовляють індійські фармацевти за ліцензією американської компанії Novavax.