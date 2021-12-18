Случаи мутировавшего штамма Омикрон подтверждены в 77 странах мира. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесусс.

— Мы недооцениваем этот вирус на свой страх и риск. Даже если Омикрон действительно вызывает менее тяжелые заболевания, огромное количество случаев может снова сокрушительно ударить по неподготовленным системам здравоохранения стран, — сказал он.

Изначально новый штамм коронавируса обнаружили в ноябре в Южной Африке. Считается, что он не так опасен, как другие штаммы — то есть не приводит к тяжелому течению болезни, но является чрезвычайно трансмиссивным. Поэтому ВОЗ обеспокоен насчет этого варианта коронавируса.

Ряд стран ввели запреты на поездки в Южную Африку и ее соседей, но это не помешало распространению штамма по всему миру.

Коронавирус в мире

Напомним, что более 800 тыс. американцев умерли от коронавируса — это самый высокий зарегистрированный национальный показатель.

Италия продлила чрезвычайное положение до 31 марта 2022 года, сославшись на опасения по поводу Омикрона. Меры, срок действия которых истекал в конце декабря, дают правительству больше полномочий по ограничению поездок и общественных собраний.

Нидерланды заявляют, что закроют начальные школы за неделю до начала рождественских каникул.

Норвегия объявила запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах в дополнение к другим ограничениям.

Что касается вакцинации, то недавние исследования вакцины Pfizer/BioNTech показали, что она вырабатывает гораздо меньше нейтрализующих антител против Омикрона, чем против исходного штамма, но это можно устранить с помощью третьей, бустерной, дозы.