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Оперировали сердце ребенка через разрез в 8 см: во Львове стартовала эра детской кардиохирургии

15 декабря 2021, 15:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операция
Источник: Depositphotos

Кардиохирурги детской больницы, входящей в состав Первого территориального медицинского объединения Львова, провели успешное вмешательство по устранению врожденного порока сердца у 5-летнего мальчика.

Это была первая такого рода операция в отношении ребенка. Что по сути означает старт детской кардиохирургии в этом медучреждении.

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Первого маленького пациента зовут Артем. Он родился с дефектом межпредсердной перепонки в виде небольшого просвета, через который венозная и артериальная кровь смешивалась при каждом сокращении.

В перспективе такой порок — прямой путь к развитию сердечной недостаточности. Хирургическое вмешательство было единственным спасением.

— Дефект львовские кардиохирурги устранили через разрез всего в 8 см. Сделали его сбоку, а не посередине грудной клетки. Этот современный малотравматичный метод, который пока мало где в Украине используется, называется боковая торакотомия, — написал на своей странице в Facebook кардиохирург Олег Самчук.

Он отметил, что операция прошла успешно. С ребенком все хорошо. Уже на завтра планируется следующее кардиохирургическое вмешательство. В планах — 200-300 детских кардиоопераций ежегодно.

Источник: Олег Самчук

Теги
Львов , Операция , Серце
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