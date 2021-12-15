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Оперували серце дитини через розріз у 8 см: у Львові стартувала ера дитячої кардіохірургії

15 Грудня 2021, 15:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

Кардіохірурги дитячої лікарні, що входить до складу Першого територіального медичного об’єднання Львова провели успішне втручання з усунення вродженої вади серця у 5-річного хлопчика.

Це була перша такого роду операція щодо дитини. Що по суті означає старт дитячої кардіохірургії в цьому медзакладі.

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Першого маленького пацієнта звуть Артем. Він народився з дефектом міжпередсердної перетинки у вигляді невеликого просвіту, через який венозна і артеріальна кров змішувалася при кожному скороченні.

У перспективі така вада – прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Хірургічне втручання було єдиним порятунком.

– Дефект львівські кардіохірурги усунули через розріз всього в 8 см. Зробили його збоку, а не посередині грудної клітини. Цей сучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується, називається бічна торакотомія, – написав на своїй сторінці в Facebook кардіохірург Олег Самчук.

Він зазначив, що операція пройшла успішно. З дитиною все добре. Вже на завтра планується наступне кардіохірургічне втручання. У планах – 200-300 дитячих кардіооперацій щорічно.

Джерело: Олег Самчук

Теги
Львів , Операція , Серце
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