Фельдшер Анастасия Мунтянова рассказала, как оказывала первую медицинскую помощь в израненном вражескими снарядами Харькове. И призналась, на какие вызовы ездить было невыносимо.

— Особенно тяжело, когда что-то случается с детьми. Они растеряны, не понимают, что происходит. Был случай, когда снаряд покалечил ни в чем невинных детей. Понимаете, такого опыта у нас не должно быть, а он есть, — признается медик.

По ее словам, когда началась война, у нее не возникло даже мысли, чтобы покинуть Харьков. Девушка понимала: если уж пошла в медицину, есть знания и две руки, то сможет помочь по меньшей мере двум людям.

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Сложнее всего было объяснить родителям в Кропивницком, почему остается, а не едет в более безопасное место.

— Сначала было страшно и непонятно, что делать. С такими сложными минно-взрывными травмами и осколочными ранениями мы никогда не сталкивались в мирной жизни, — говорит Анастасия.

По ее словам, вместе с коллегами они проводили на подстанции занятия по остановке кровотечения, разбирались, как работать с тем или иным турникетом.

Было много гуманитарной помощи: бронежилеты, турникеты, кровоостанавливающие средства. Научились с этим работать, потому что хотелось максимально помочь и спасти каждого.

Медик рассказывает, что работали из бомбоубежищ и выезжали на вызовы 24/7 даже во время воздушных тревог. Это были не только травмы от взрывов, бригады скорой ездили также к людям с высоким давлением, температурой, проблемами с сердцем, инфарктами, инсультами.

Пациенты удивлялись, что работает скорая, мол, даже в таких условиях?

— Мы отвечали: а как иначе, если вы нуждаетесь в нашей помощи, — вспоминает медик.

Анастасия рассказала об одном случае, когда из-за вражеского снаряда пострадали дети, гулявшие с бабушкой. Девочку в тяжелом состоянии доставили в областную больницу, а впоследствии эвакуационным поездом в Германию.

Позже стало известно, что она вышла из комы, ее состояние улучшилось. У мальчика была контузия головного мозга, он потом начал заикаться от испуга.

— Рассказываю это, но до сих пор не могу осознать. Так не должно быть. К детям тяжело ехать и в мирные времена, даже когда они болеют простудой или получили бытовую травму. А тут — война, — не скрывает эмоций фельдшер.

И повторяет: такого опыта у нас не было и не должно было быть никогда.