Об отравлении одиннадцати украинских туристов, которые приехали на отдых в один из отелей Хургады изначально стало известно со слов представителя министерства иностранных дел Олега Николенко. Он рассказал СМИ о факте досадного происшествия, добавив, что пострадавшие украинцы сейчас чувствуют себя хорошо, а украинские дипломаты поддерживают с ними связь.

Что на самом деле произошло с нашими людьми, которые ехали наслаждаться отдыхом, а получили кучу проблем со здоровьем, страховщиками и туроператором, разбирались корреспонденты Фактов ICTV.

Выяснилось, что, по уточненным официальным данным, пострадавших соотечественников было гораздо больше, чем одиннадцать, — почти полсотни. По подсчетам самих отдыхающих — по меньшей мере сотня.

— Началось с того, что поднялась температура почти до 40, начались рвота и диарея, — рассказывает одна из пострадавших Татьяна Копач.

По ее словам, на звонки в страховую компанию, к которой советовал обращаться в случае чрезвычайных ситуаций гостиничный гид, никто не отвечал. Так же закончились попытки связаться с туроператором.

Люди в отчаянии пошли к гостиничному врачу с просьбой помочь. Но тот лишь выписал рецепт, по которому нужно было купить лекарства в аптеке, и рекомендовал лечь, мол, до завтра все пройдет.

Тем не менее, люди чувствовали себя очень плохо. Среди отравившихся были дети. Однако о массовом отравлении никто в отеле не говорил, очевидно, стараясь приуменьшить масштабы инцидента.

Что же касается туроператора Джоін Ап, который организовывал отдых, то, по словам ее представительницы Дианы Груць, обращений относительно госпитализации или острого отравления от наших туристов не было. Зато, как только в компании узнали об этом, сделали все возможное, чтобы помочь.

— Мы сделали все, чтобы туристы смогли сесть в автобус и переехать в другой отель, — рассказала Диана Груць.

Но, по словам Татьяны Копач, новый отель оказался классом ниже, чем тот, который она оплатила. Кроме того, учитывая ситуацию, там не приняли надлежащих мер, чтобы изолировать переселенцев от других туристов. Ведь отравление могло быть инфекционным, и как знать, сколько еще людей могло пострадать.

В украинском МИД туристам посоветовали составить коллективный иск. Его уже подписали 14 украинцев.

— Украинский суд будет требовать подтверждение того, что страховой случай произошел именно в Египте. Поэтому надо собирать все документы, справки, перевести потом их на украинский, — рассказал адвокат Александр Гришаков.

После того, как к делу подключились украинские дипломаты и египетские правоохранители, местные власти приказали закрыть отель за нарушение норм санитарной безопасности. Правда сегодня — хоть там и почти пусто — все открыто.

Что стало причиной отравления, сейчас устанавливает местная прокуратура. Уже задержали шеф-повара и еще двух работников отеля.

Представители туроператора связались с потерпевшими, выясняют все обстоятельства дела.