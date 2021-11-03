Про отруєння одинадцятьох українських туристів, які приїхали на відпочинок до одного з готелів Хургади від початку стало відомо зі слів речника міністерства закордонних справ Олега Ніколенка. Він розповів ЗМІ про сам факт прикрого випадку, додавши, що постраждалі українці наразі почуваються добре, а українські дипломати підтримують з ними зв’язок.

Що насправді відбулося з нашими людьми, які їхали насолоджуватися відпочинком, а отримали купу проблем зі здоров’ям, страховиками та туроператором, розбиралися кореспонденти Фактів ICTV.

З’ясувалося, що, за уточненими офіційними даними, постраждалих співвітчизників було набагато більше ніж одинадцять, – майже півсотні. Але за підрахунками самих відпочивальників – щонайменше сотня.

– Почалося з того, що підскочила температура майже до 40, почалися блювання і діарея, – розповідає одна з постраждалих Тетяна Копач.

За її словами, на дзвінки до страхової компанії, до якої радив звертатися в разі надзвичайних ситуацій готельний гід, ніхто не відповідав. Так само закінчилися спроби зв’язатися із туроператором.

Люди у відчаї пішли до готельного лікаря з проханням допомогти. Але той лише виписав рецепт, за яким потрібно було купити ліки в аптеці, і рекомендував лягти, мовляв, до завтра все пройде.

Проте, люди почувалися дуже зле. Серед тих, що отруїлися, були діти. Проте про масове отруєння ніхто в готелі не говорив, вочевидь, намагаючись якомога применшити масштаби інциденту.

Що ж стосується туроператора компанії Джоін Ап, яка організовувала відпочинок, то, за словами її представниці Діани Груць, звернень щодо госпіталізації чи гострого отруєння від наших туристів не було. Натомість, як тільки дізналися про це, зробили все можливе, аби допомогти.

– Ми зробили все, щоб туристи змогли сісти в автобус та переїхати до іншого готелю, – розповіла Діана Груць.

Але, за словами відпочивальниці Тетяни Копач, новий готель виявився класом нижче, ніж той, що вона оплатила. Крім того, враховуючи ситуацію, там не вжили належних заходів, щоб ізолювати переселенців від інших туристів. Адже отруєння могло бути інфекційним, і хтозна скільки ще людей могло постраждати.

В українському МЗС туристам порадили скласти колективний позов. Його уже підписали 14 українців.

– Український суд буде вимагати підтвердження того, що страховий випадок відбувся саме в Єгипті. Тому треба збирати всі документи, довідки, перекласти потім їх на українську, – розповів адвокат Олександр Гришаков.

Після того, як до справи долучилися українські дипломати та єгипетські правоохоронці, місцева влада наказала зачинити готель за порушення норм санітарної безпеки. Щоправда сьогодні – хоч там і майже порожньо – все відкрито.

Що стало причиною отруєння, наразі встановлює місцева прокуратура. Уже затримали шеф-кухаря та ще двох працівників готелю.

Представники туроператора зв’язалися з потерпілими, з’ясовують всі обставини справи.