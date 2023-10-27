В Украине продолжаются изменения в организации работы ВВК по разным направлениям: по юридическому, организационному, цифровому.

Осовременивание ВВК и МСЭК требует решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, на этом этапе предусмотрено установить предельные сроки проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

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проведение медицинских осмотров относительно пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований — не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

Ответственные лица — председатели областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны придерживаться указанных сроков.

На них же возложена организация рациональных маршрутов прохождения ВВК и контроль за тем, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по отдельной очереди.

Сделан еще один шаг и к полной цифровизации процессов.

Медики в ВВК при центрах комплектования должны работать с электронным документооборотом, используя электронную систему здравоохранения.

При необходимости они всегда могут просмотреть записи других врачей, внесенные в ЕСОЗ, создать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и тому подобное.

Также Минздрав вместе с НСЗУ с привлечением Командования Медицинских сил ВСУ проводят постоянные учения для работников ВВК, в том числе и относительно порядка прохождения военно-врачебной экспертизы.

Минздрав напоминает, что перекрестные проверки обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года, еще продолжаются.

Их проводят рабочие группы, созданные в сентябре в соответствии с заданием СНБО.