В Україні тривають зміни в організації роботи ВЛК за різними напрямами: за юридичним, організаційним, цифровим.

Осучаснення ВЛК і МСЕК вимагає рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема на цьому етапі передбачено встановити граничні строки проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

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проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби – не більш ніж 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень – не більш ніж 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень – не більш ніж 3 робочі дні.

Відповідальні особи – голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків.

На них же покладена організація раціональних маршрутів проходження ВЛК і контроль за тим, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Зроблено ще один крок і до повної цифровізації процесів.

Медики у ВЛК при центрах комплектування мусять працювати з електронним документообігом, використовуючи електронну систему охорони здоров’я.

За необхідності вони завжди можуть переглянути записи інших лікарів, внесені в ЕСОЗ, створити електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.

Також МОЗ разом із НСЗУ із залученням Командування Медичних сил ЗСУ проводять постійні навчання для працівників ВЛК, зокрема щодо порядку проходження військово-лікарської експертизи.

МОЗ нагадує, що перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року, ще тривають.

Їх проводять робочі групи, створені у вересні відповідно до завдання РНБО.