В Україні мають намір змінити порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це заявила в об’єднаному ефірі українських телеканалів заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Суть зміни полягає в тому, щоб дозволити проходити ВЛК не тільки за місцем прописки, а й за місцем фактичного проживання.

– Уже підготовлено пропозиції щодо змін у законопроєктах, які стосуються обліку військовозобов’язаних, які потім стають військовослужбовцями, – зазначила заступниця міністра.

За словами Калмикової, наразі тривають фінальні узгодження з концептуальних питань для того, щоб можна було внести зміни до законів й унормувати облік військовослужбовців.

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Джерело: телемарафон Єдині новини