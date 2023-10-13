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Військовий облік: в Україні мають намір змінити вимоги щодо проходження ВЛК

13 Жовтня 2023, 14:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Pixabay

В Україні мають намір змінити порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це заявила в об’єднаному ефірі українських телеканалів заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Суть зміни полягає в тому, щоб дозволити проходити ВЛК не тільки за місцем прописки, а й за місцем фактичного проживання.

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– Уже підготовлено пропозиції щодо змін у законопроєктах, які стосуються обліку військовозобов’язаних, які потім стають військовослужбовцями, – зазначила заступниця міністра.

За словами Калмикової, наразі тривають фінальні узгодження з концептуальних питань для того, щоб можна було внести зміни до законів й унормувати облік військовослужбовців.

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Джерело: телемарафон Єдині новини

Теги
Законопроект Медики українські військові
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