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Воинский учет: в Украине намерены изменить требования к прохождению ВВК

13 октября 2023, 14:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Pixabay

В Украине намерены изменить порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом заявила в объединенном эфире украинских телеканалов заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Суть изменения состоит в в том, чтобы разрешить проходить ВВК не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.

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Уже подготовлены предложения по изменениям в законопроектах, которые касаются учета военнообязанных, которые затем становятся военнослужащими, — отметила замминистра.

По словам Калмыковой, сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам для того, чтобы можно было внести изменения в законы и унормировать учет военнослужащих.

Источник: телемарафон Єдині новини

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Законопроект Медики українські військові
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