Во Львове спасают нашего защитника после тяжелого боевого ранения, его тело было посечено обломками.

Как получил ранение

47-летний Владимир Овсяников с Днепропетровщины решил защищать Украину с самого начала полномасштабного вторжения, тогда он вступил в ряды ВСУ.

Служил мужчина разведчиком, потому что в гражданской жизни был умелым охотником.

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В июле 2023 года военный получил тяжелое ранение во время боя на Херсонщине.

— Тогда был сильный обстрел. Россияне атаковали нас со всех сторон. Я корректировал огонь, — вспоминает боец.

Во время обстрела россияне ранили побратима Владимира, тот бросился помогать товарищу, именно тогда враг попал в него.

Осколки посекли почти все тело защитника. Он потерял правую руку, часть пальцев на левой руке и глаз. Его правая нога пострадала от обломков.

Лечение во Львове

Пять месяцев назад, в тяжелом состоянии Владимир попал в национальный реабилитационный Центр НЕЗЛАМНЫЕ во Львове.

Здесь ему удалось сохранить нижнюю конечность благодаря серии реконструктивных операций, включая совместную операцию с американскими хирургами для восстановления целостности кости и пересадки собственных мягких тканей.

Ежедневно прямо в палате воина ему проводят физическую терапию, чтобы предупредить осложнения и восстановить силу мышц.

— Он уже самостоятельно с кровати пересаживается на кресло колесное, это большой успех, — говорит физический терапевт Кристина Цап.

В целом мужчина перенес уже около 20 операций.

Впереди у мужчины еще примерно десяток вмешательств, среди них пластические операции для восстановления лица и установления современного протеза руки.

Владимир имеет большую мотивацию вернуться на фронт и помогать своим собратьям.

Мама Владимира, учительница, ухаживает за сыном и ведет онлайн-уроки для школьников прямо из палаты.

Источник: НЕЗЛАМНЫЕ

Фото: НЕЗЛАМНЫЕ