У Львові рятують нашого захисника після тяжкого бойового поранення, його тіло було посічене уламками.

Як отримав поранення

47-річний Володимир Овсяніков з Дніпропетровщини вирішив захищати Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, тоді він вступив до лав ЗСУ.

Служив чоловік розвідником, бо у цивільному житті був вправним мисливцем.

Зараз дивляться

В липні 2023 року військовий отримав важке поранення під час бою на Херсонщині.

– Тоді був сильний обстріл. Росіяни атакували нас з усіх сторін. Я коригував вогонь, – пригадує боєць.

Під час обстрілу росіяни поранили побратима Володимира, той кинувся допомагати товаришеві, саме тоді ворог поцілив у нього.

Уламки посікли майже все тіло захисника. Він втратив праву руку, частину пальців на лівій руці та око. Його права нога постраждала від уламків.

Лікування у Львові

П’ять місяців тому, у важкому стані Володимир потрапив до національного реабілітаційного Центру НЕЗЛАМНІ у Львові.

Тут йому вдалося зберегти нижню кінцівку завдяки серії реконструктивних операцій, включаючи спільну операцію з американськими хірургами для відновлення цілісності кістки та пересадки власних м’яких тканин.

Щодня прямо в палаті воїна йому проводять фізичну терапію, щоб попередити ускладнення та відновити силу м’язів.

– Він вже самотужки з ліжка пересідає на крісло колісне, це великий успіх, – каже фізична терапевтка Христина Цап.

Загалом чоловік переніс вже близько 20 операцій.

Попереду у чоловіка ще приблизно десяток втручань, серед них пластичні операції для відновлення обличчя та встановлення сучасного протезу руки.

Володимир має велику мотивацію повернутися на фронт та допомагати своїм побратимам.

Мама Володимира, вчителька, доглядає за сином та веде онлайн-уроки для школярів прямо з палати.

Джерело: НЕЗЛАМНІ

Фото: НЕЗЛАМНІ