Человек эвакуируется поездом, общается с проводником… Даже не замечает, как ему понемногу становится легче – понемногу, но хватит, чтобы добраться до нового места, сделать новый шаг.

Общаясь с работниками банка или супермаркета, человек оставляет свой стресс и раздражение за порогом. Кажется, мелочи, но, возможно, именно это поможет восстановить столь необходимое чувство внутренней точки опоры.

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Поддерживать, давать такую точку опоры сейчас учатся сотрудники крупных компаний. Учебу по оказанию первой психологической помощи уже прошли тренеры от Укрзализныци, а всего – более 200 специалистов от компаний- участнц сообщества Бизнес без барьеров. Теперь они смогут передать знания около 30 тыс. своих сотрудников.

Сегодня цена слова очень велика. Слово может как усугубить состояние человека после пережитой травмы, так и поддержать его.

– Думаю, каждый из нас это почувствовал неоднократно. Вот почему все, кто общается с людьми, независимо от профессии, должны обладать навыками заботы о своем психологическом состоянии и уметь объяснить другим, как это сделать, — написала в Telegram Елена Зеленская.

Это и является одной из задач Всеукраинской программы ментального здоровья, которая должна сделать психологическую помощь столь же доступной, как и медицинская.

Елена Зеленская приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и оказания психологической помощи лицам, пострадавшим в результате агрессии РФ, на котором были представлены результаты аудита ресурсов каждого министерства.

— Также презентовали коммуникационную стратегию программы: нужно объяснять, почему следует обращаться к специалистам по психическому здоровью, не бояться психологической поддержки, не стесняться ее, проложить маршруты помощи и научиться самопомощи, — отметила Зеленская.

Фактически это означает создание в Украине новой культуры отношения к ментальному здоровью. Ибо десятилетиями считалось, что таких проблем не существует, а значит, не о чем говорить.

Но на самом деле не говорить – значит бояться. А бояться – это точно не об украинцах, отметила Елена Зеленская.

Источник: Елена Зеленская

Фото: Елена Зеленская