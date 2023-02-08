Людина евакуюється потягом, спілкується з провідником… Навіть не помічає, як потроху стає легше – потроху, але вистачить, щоб дістатися нового місця, зробити новий крок.

Спілкуючись з працівниками банку чи супермаркету людина залишає свій стрес та роздратування за порогом. Здається, дрібниці, але, можливо, саме це допоможе відновити таке потрібне відчуття внутрішньої точки опори.

Зараз дивляться

Підтримувати, давати таку точку опори зараз вчаться працівники великих компаній. Навчання з надання першої психологічної допомоги вже пройшли тренери від Укрзалізниці, а всього – понад 200 фахівців від компаній – учасників спільноти Бізнес без бар’єрів. Тепер вони зможуть передати знання майже 30 тис. своїх співробітників.

Сьогодні ціна слова є дуже великою. Слово може як погіршити стан людини після пережитої травми, так і підтримати її.

– Думаю, кожен із нас це відчув неодноразово. Ось чому всі, хто спілкується з людьми, незалежно від професії, – мають володіти навичками піклування про свій психологічний стан і вміти пояснити іншим, як це зробити, – написала у Telegram Олена Зеленська.

Це і є одним із завдань Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яка має зробити психологічну допомогу такою ж доступною, як і медична.

Олена Зеленська взяла участь у засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, постраждалим унаслідок агресії РФ, на якому були представлені результати аудиту ресурсів кожного міністерства.

– Також презентували комунікаційну стратегію програми: маємо пояснити, чому варто звертатися до фахівців із психічного здоров’я, не боятися психологічної підтримки, не соромитися її, прокласти маршрути допомоги і навчити самодопомозі, – зазначила Зеленська.

Фактично, це означає створення в Україні нової культури ставлення до ментального здоров’я. Бо десятиліттями вважалося, що таких проблем не існує, а значить немає про що говорити.

Але, насправді, не говорити – значить боятися. А боятися – це точно не про українців, зауважила Олена Зеленська.

Джерело: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська