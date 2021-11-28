Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к штамму Омикрон – президент Еврокомиссии

Ученые намерены в течение следующих нескольких недель собрать всю информацию о новом штамме коронавируса Омикрон. На фоне ухудшающейся ситуации с Covid-заболеваемостью Европейский Союз планирует активизировать вакцинацию и противоэпидемические меры.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Риге. Она убеждена, что компания Pfizer сможет адаптировать собственную вакцину к новому Covid-штамму.

По мнению президента Еврокомиссии, ЕС должен принимать правильные решения, направленные на информационные и аналитические возможности, поэтому Европейскому Союзу необходим собственный Совместный центр анализа ситуации.

В течение следующих недель ученые будут собирать данные о новом штамме, а Европа активизирует иммунизацию граждан и меры, которые помогут улучшить эпидемическую ситуацию в странах.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, фармацевтическая компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину против коронавируса к штамму Омикрон в течение 100 дней, когда ученые смогут доказать его опасность.

Весной стало известно о новом штамме коронавируса Омикрон, который активно распространяется в разных странах мира. Среди них – Великобритания, Италия, Нидерланды и другие.