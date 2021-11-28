Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до штаму Омікрон – президент Єврокомісії

Науковці мають намір протягом наступних декількох тижнів зібрати всю інформацію про новий штам коронавірусу Омікрон. На тлі погіршення ситуації з Covid-захворюваністю Європейський Союз планує активізувати вакцинацію та протиепідемічні заходи.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції у Ризі. Вона переконана, що компанія Pfizer зможе адаптувати власну вакцину до нового Covid-штаму.

На думку президента Єврокомісії, ЄС має ухвалювати правильні рішення, спрямовані на інформаційні та аналітичні можливості, тому Європейському Союзу необхідний власний Спільний центр з аналізу ситуації.

Протягом наступних тижнів науковці збиратимуть дані про новий штам, а Європа активізує імунізацію громадян та заходи, які допоможуть покращити епідемічну ситуацію в країнах.

За словами Урсули фон дер Ляйєн, фармацевтична компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину проти коронавірусу до штаму Омікрон протягом 100 днів, коли науковці зможуть довести його небезпеку.

Навесні стало відомо про новий штам коронавірусу Омікрон, який активно поширюється у різних країнах світу. Серед них – Велика Британія, Італія, Нідерланди та інші.