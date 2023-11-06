В организме подростка из США обнаружили 21 магнит в желудке и кишечнике.

Медики вытащили почти все, им удалось избежать осложнений.

Состояние подростка, который съел магниты

Парень обратился в больницу с болями в животе.

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Медики провели рентгеновское обследование пациента. Они обнаружили металлические предметы в желудке и кишечнике.

Для дальнейших, более детальных исследований подростка отправили в другое медучреждение. Там уже обнаружили, что магниты были в организме длительное время.

Сначала врачи изъяли магниты из желудка, но потом их обнаружили еще в кишечнике.

Металлические частицы были очень близко друг к другу, поэтому начали препятствовать нормальной работе органов.

На операции из организма подростка вытащили 15 магнитов, но шесть еще осталось в толстом и тонком кишечнике.

Сейчас состояние пациента удовлетворительное, ему удалось избежать перфорации кишки.

Как магниты попали в организм подростка, пока неизвестно. Специалисты предполагают, что причиной являются расстройства пищевого поведения.

Источник: Science alert