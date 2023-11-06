В организме подростка из США обнаружили 21 магнит в желудке и кишечнике.
Медики вытащили почти все, им удалось избежать осложнений.
Состояние подростка, который съел магниты
Парень обратился в больницу с болями в животе.
Медики провели рентгеновское обследование пациента. Они обнаружили металлические предметы в желудке и кишечнике.
Для дальнейших, более детальных исследований подростка отправили в другое медучреждение. Там уже обнаружили, что магниты были в организме длительное время.
Сначала врачи изъяли магниты из желудка, но потом их обнаружили еще в кишечнике.
Металлические частицы были очень близко друг к другу, поэтому начали препятствовать нормальной работе органов.
На операции из организма подростка вытащили 15 магнитов, но шесть еще осталось в толстом и тонком кишечнике.
Сейчас состояние пациента удовлетворительное, ему удалось избежать перфорации кишки.
Как магниты попали в организм подростка, пока неизвестно. Специалисты предполагают, что причиной являются расстройства пищевого поведения.
Источник: Science alert