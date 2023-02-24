18-летняя сотрудница колл-центра Ева Файф заболела анорексией после развода родителей, но смогла побороть смертельно опасное расстройство пищевого поведения с помощью пауэрлифтинга.

I overcame anorexia by powerlifting — now I can lift twice my bodyweight https://t.co/rat5gUnFG7 — Ганна І. (@anni4ka2022) February 24, 2023

Как признается сама девушка, она достигла дна, когда развелись ее родители. Это вызвало тревогу, депрессию, а затем она стала одержима тем, как выглядит. В итоге развилась анорексия.

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Но, понимая, что ее состояние сказывается на ее семье, Ева начала ходить в тренажерный зал, где тренер попросил ее заняться пауэрлифтингом.

Сейчас она правильно питается, тренируется пять раз в неделю и готовится к своему первому соревнованию, в котором она намерена поднять 115 кг всего за одну становую тягу, что почти вдвое больше ее собственного веса в 60 кг.

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– Сейчас я сосредотачиваюсь не на том, как выглядит мое тело, а на том, чего оно может достичь. Все, о чем я забочусь, это быть здоровой и сильной, – говорит Ева.

А ее тренер Ричи Гангел утверждает, что изменения, которые они увидели в девушке, были невероятными.