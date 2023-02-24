18-річна співробітниця колцентру Єва Файф захворіла на анорексію після розлучення батьків, але змогла побороти смертельно небезпечний розлад харчової поведінки за допомогою пауерліфтингу.

I overcame anorexia by powerlifting – now I can lift twice my bodyweight https://t.co/rat5gUnFG7 — Ганна І. (@anni4ka2022) February 24, 2023

Як зізнається сама дівчина, вона досягла дна, коли розлучилися її батьки. Це спричинило тривогу, депресію, а потім вона стала одержима тим, який вигляд має. У результаті розвинулася анорексія.

Зараз дивляться

Але, розуміючи, що її стан впливає на її сім’ю, Єва почала ходити в тренажерний зал, де тренер попросив її зайнятися пауерліфтингом.

Зараз вона правильно харчується, тренується п’ять разів на тиждень і готується до свого першого змагання, в якому вона має намір підняти 115 кг лише за одну станову тягу, що майже вдвічі більше від її власної ваги в 60 кг.

– Зараз я зосереджуюся не на тому, який вигляд має моє тіло, а на тому, чого воно може досягти. Все, про що я дбаю, це бути здоровою і сильною, – каже Єва.

А її тренер Річі Гангел стверджує, що зміни, які вони побачили в дівчині, просто неймовірні.