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Піднімає вагу, удвічі більшу від себе: британка поборола анорексію за допомогою пауерліфтингу

24 Лютого 2023, 13:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
спорт
Джерело: Pixabay

18-річна співробітниця колцентру Єва Файф захворіла на анорексію після розлучення батьків, але змогла побороти смертельно небезпечний розлад харчової поведінки за допомогою пауерліфтингу.

Як зізнається сама дівчина, вона досягла дна, коли розлучилися її батьки. Це спричинило тривогу, депресію, а потім вона стала одержима тим, який вигляд має. У результаті розвинулася анорексія.

Зараз дивляться

Але, розуміючи, що її стан впливає на її сім’ю, Єва почала ходити в тренажерний зал, де тренер попросив її зайнятися пауерліфтингом.

Зараз вона правильно харчується, тренується п’ять разів на тиждень і готується до свого першого змагання, в якому вона має намір підняти 115 кг лише за одну станову тягу, що майже вдвічі більше від її власної ваги в 60 кг.

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– Зараз я зосереджуюся не на тому, який вигляд має моє тіло, а на тому, чого воно може досягти. Все, про що я дбаю, це бути здоровою і сильною, – каже Єва.

А її тренер Річі Гангел стверджує, що зміни, які вони побачили в дівчині, просто неймовірні.

Джерело
The Sun
Теги
анорексія Заняття спортом хвороба
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