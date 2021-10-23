Во Львов из города Добромиль вертолетом аэромедицинской эвакуации доставили 15-летнего парня.

Об этом сообщили во Львовском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Местные врачи диагностировали у подростка почечную недостаточность и подозрение на острый мозговой инсульт.

Специалисты решили транспортировать ребенка на обследование и лечение во Львов.

Вертолет аэромедицинской эвакуации приземлился на стадионе в Добромиле. Около 11.45 парня привезли в городскую больницу скорой помощи Львова, где провели компьютерную томографию.

После обследования подростка автомобилем скорой помощи перевезли в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Там он будет находиться во время лечения.

Кроме того, 22 октября полицейский вертолет доставил во Львов 7-летнего пациента. У жителя города Стрыя диагностировали острый сосудистый синдром, который угрожал его жизни.

Оперативная транспортировка состоялась в рамках совместного проекта аэромедицинской эвакуации Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Недавно полицейский вертолет Н145 из Львова оперативно доставил 9-месячную девочку с врожденным пороком сердца для срочной консультации врачей в Киеве. У ребенка сложный порок сердца — тетрада Фалло.

Фото: Нацполиция