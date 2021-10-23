До Львова з міста Добромиль гелікоптером аеромедичної евакуації доправили 15-річного хлопця.

Про це повідомили у Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Місцеві лікарі діагностували у підлітка ниркову недостатність та підозру на гострий мозковий інсульт.

Спеціалісти вирішили транспортувати дитину на обстеження та лікування до Львова.

Гелікоптер аеромедичної евакуації приземлився на стадіоні в Добромилі. Близько 11.45 хлопця привезли до міської лікарні швидкої допомоги Львова, де провели комп’ютерну томографію.

Після обстеження підлітка автомобілем швидкої допомоги перевезли в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там він перебуватиме під час лікування.

Крім того, 22 жовтня поліцейський гелікоптер доставив до Львова 7-річного пацієнта. У мешканця міста Стрия діагностували гострий судинний синдром, який загрожував його життю.

Оперативне транспортування відбулося у рамках спільного проекту аеромедичної евакуації Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я.

Нещодавно поліцейський гелікоптер Н145 зі Львова оперативно доправив 9-місячну дівчинку з вродженою вадою серця для термінової консультації лікарів у Києві. У дитини складна вада серця – тетрада Фалло.

Фото: Нацполіція