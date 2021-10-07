Поліцейський гелікоптер Н145 зі Львова оперативно доправив 9-місячну дівчинку з вродженою вадою серця для термінової консультації лікарів у Києві.

Про це повідомила журналістка, засновниця ГО Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець. За її словами, у дитини складна вада серця – тетрада Фалло, яку діагностували лише зараз.

Кілька днів дівчинка була в реанімації у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. Зранку 7 жовтня її привезли на вертолітний майданчик львівської лікарні швидкої допомоги, де чекав вертоліт нацполіції. Політ тривав 2 год. 20 хв.

Гелікоптер з 9-місячною дівчинкою приземлився об 11.00 на столичному стадіоні Старт, який є найближчим до Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Вже звідти швидка допомога довезла пацієнтку до лікувального закладу.

Нині немовля перебуває у кардіоцентрі. Дівчинка проходить усі необхідні обстеження. За словами Заславець, лікарі ухвалили рішення оперувати дитину у найближчий день-два.

Оперативне транспортування дівчинки відбулося у рамках спільного проекту аеромедичної евакуації Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я.

Нещодавно тримісячне немовля з судомним синдромом доставили гелікоптером до львівської міської дитячої лікарні з Кам’янки-Бузької. Дитину одразу поклали до реанімації.

З 1 жовтня на Львівщині відновили аеромедичну евакуацію важкохворих пацієнтів. На фінансування проекту до кінця року виділили близько 15 млн грн.