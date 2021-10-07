Полицейский вертолет Н145 из Львова оперативно доставил 9-месячную девочку с врожденным пороком сердца для срочной консультации врачей в Киеве.

Об этом сообщила журналистка, основательница ОО Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец. По ее словам, у ребенка сложный порок сердца — тетрада Фалло, которую диагностировали только сейчас.

Несколько дней девочка была в реанимации в областной детской клинической больнице Охматдет. Утром 7 октября ее привезли на вертолетную площадку львовской больницы скорой помощи, где ждал вертолет нацполиции. Полет длился 2 часа. 20 мин.

Вертолет приземлился с 9-месячной девочкой в 11.00 на столичном стадионе Старт, который является ближайшим к Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Уже оттуда скорая помощь доставила пациентку в лечебное учреждение.

Сейчас младенец находится в кардиоцентре. Девочка проходит все необходимые обследования. По словам Заславец, врачи приняли решение оперировать ребенка в ближайший день-два.

Оперативная транспортировка девочки состоялась в рамках совместного проекта аэромедицинской эвакуации Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения.

Недавно трехмесячного младенца с судорожным синдромом доставили вертолетом во Львовскую городскую детскую больницу из Каменки-Бугской. Ребенка сразу положили в реанимацию.

С 1 октября на Львовщине возобновили аэромедицинскую эвакуацию тяжелобольных пациентов. На финансирование проекта до конца года выделили около 15 млн грн.