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После землетрясения в Сирии: в Алеппо под завалами родился ребенок

7 февраля 2023, 08:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Алеппо карта
Источник: Pixabay

В сирийском Алеппо после землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, под завалами одного из разрушенного зданий родился ребенок. Как стало известно, мать новорожденного мальчика скончалась сразу после родов.

На видео, которое разместил Telegram-канал Mash, видно, как местные жители выносят младенца из груды обломков. Видимых повреждений на теле новорожденного нет. В настоящее время подробности его состояния не приводятся.

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По обновленным данным, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 2 316 человек, 13 293 — ранены. В Сирии — 950 погибших, 2 403 раненых.

Источник: Telegram-канал Mash

Теги
Алеппо Землетрясение новонароджені Сирия Турция
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