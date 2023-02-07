В сирийском Алеппо после землетрясения, которое произошло утром 6 февраля, под завалами одного из разрушенного зданий родился ребенок. Как стало известно, мать новорожденного мальчика скончалась сразу после родов.

На видео, которое разместил Telegram-канал Mash, видно, как местные жители выносят младенца из груды обломков. Видимых повреждений на теле новорожденного нет. В настоящее время подробности его состояния не приводятся.

Сейчас смотрят По обновленным данным, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 2 316 человек, 13 293 — ранены. В Сирии — 950 погибших, 2 403 раненых. Источник: Telegram-канал Mash

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