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Після землетрусу в Сирії: в Алеппо під завалами народилася дитина

7 Лютого 2023, 08:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Алеппо карта
Джерело: Pixabay

У сирійському Алеппо після землетрусу, який стався вранці 6 лютого, під завалами однієї зі зруйнованих будівель народилася дитина. Як стало відомо, мати новонародженого хлопчика померла відразу після пологів.

На відео, яке розмістив Telegram-канал Mash, видно, як місцеві жителі виносять немовля з купи уламків. Видимих пошкоджень на тілі новонародженого немає. Наразі подробиці його стану не наводяться.

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За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 2 316 людей, 13 293 – поранені. У Сирії — 950 загиблих, 2 403 поранених.

Джерело: Telegram-канал Mash

Теги
Алеппо Землетрус новонароджені Сирія Туреччина
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