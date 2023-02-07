У сирійському Алеппо після землетрусу, який стався вранці 6 лютого, під завалами однієї зі зруйнованих будівель народилася дитина. Як стало відомо, мати новонародженого хлопчика померла відразу після пологів.

На відео, яке розмістив Telegram-канал Mash, видно, як місцеві жителі виносять немовля з купи уламків. Видимих пошкоджень на тілі новонародженого немає. Наразі подробиці його стану не наводяться.

Зараз дивляться

За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 2 316 людей, 13 293 – поранені. У Сирії — 950 загиблих, 2 403 поранених.

Джерело: Telegram-канал Mash