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Северная Македония признала украинские Covid-сертификаты

29 сентября 2021, 22:14 Людмила Богданова
Северная Македония признала украинские Covid-сертификаты
Источник: Depositphotos

Северная Македония официально признала украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Для въезда на территорию Северной Македонии украинцам нужно предоставить справку о полной вакцинации от коронавируса. Также подойдет документ, подтверждающий, что человек переболел Covid-19 в течение последних 45 дней.

В случае отсутствия указанных документов гражданам Украины необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. ПЦР-тест необходимо сделать за 72 часа до въезда в Северную Македонию. Для экспресс-теста на антиген — 48 ч до пересечения границы.

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Теги
Covid-сертифікат , Коронавірус Covid-19 , Македонія , подорож
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