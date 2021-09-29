Северная Македония официально признала украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Для въезда на территорию Северной Македонии украинцам нужно предоставить справку о полной вакцинации от коронавируса. Также подойдет документ, подтверждающий, что человек переболел Covid-19 в течение последних 45 дней.

В случае отсутствия указанных документов гражданам Украины необходимо будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. ПЦР-тест необходимо сделать за 72 часа до въезда в Северную Македонию. Для экспресс-теста на антиген — 48 ч до пересечения границы.

????????Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй Всі деталі щодо подорожей????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

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