Львовская область отказалась выходить из красной зоны карантина несмотря на то, что в регионе стабилизировалась эпидемическая ситуация.

23 ноября на внеочередном заседании государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрела вопрос об ослаблении карантинных ограничений. По просьбе облгосадминистрации область в дальнейшем будет находиться в красной зоне.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга 25 ноября. Он утверждает, что сейчас ситуация Covid-ситуация в регионе стабильная. Показатель заполненности коечной сети снизился до 49, 2%. Ежедневно количество госпитализированных в течение недели колеблется от 160 до 175 человек.

— Те показатели и тенденции положительные, но ситуация достаточно шаткая. У нас остаются заполненными реанимационные отделения, кроме этого многие люди находятся на аппаратах ИВЛ. Учитывая то, что во Львовской области зафиксировали штамм Дельта-плюс, мы не знаем насколько ситуация может развернуться в другую сторону, — отметил он.

Поэтому представители Львовской облгосадминистрации обратились к правительству с ходатайством оставить в области ограничения красной зоны. Решение о зоне карантина в регионе государственная комиссия ТЭБ и ЧС может пересмотреть во время следующего заседания.

Кроме того, Луганская область также пока останется в красной зоне карантина. Представители региона сами попросили оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями.

Недавно в Минздраве сообщили, что по карантинным индикаторам выходят из красного уровня эпидемической опасности Луганская и Львовская области.

Всего в Украине третью неделю подряд наблюдается недельное уменьшение количества случаев коронавируса и количества госпитализированных.

Источник: Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС