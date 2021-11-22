В Украине по карантинным индикаторам выходят из красного уровня эпидемической опасности Луганская и Львовская области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 ноября. По его словам, в связи с улучшением ситуации в этих регионах, на этой неделе Минздрав будет инициировать заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

— Среднее время пребывания регионов в красном уровне почти не изменился с прошлой весенней волны и составляет 30-35 дней, — отметил Ляшко.

Министр утверждает, что третью неделю подряд наблюдается недельное уменьшение количества случаев коронавируса и количества госпитализированных.

Он добавил, что Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны без общенационального локдауну. Но расслабляться рано, ведь необходимо увеличивать процент вакцинированных украинцев и придерживаться противоэпидемических норм.

Ляшко отметил, что в Европе снова начал расти уровень Covid-заболеваемости, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок. В частности сложная ситуация в Германии, Польше, Франции, Нидерландах.

Сейчас Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивный карантин, которые будут предусматривать, что в желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей.