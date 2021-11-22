В Україні за карантинними індикаторами виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки Луганська та Львівська області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада. За його словами, у зв’язку з покращенням ситуації у цих регіонах, цього тижня МОЗ ініціюватиме засідання Державної комісії із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Середній час перебування регіонів у червоному рівні майже не змінився з минулої весняної хвилі та становить 30-35 днів, – зазначив Ляшко.

Міністр стверджує, що третій тиждень поспіль спостерігається тижневе зменшення кількості випадків коронавірусу та кількості госпіталізованих.

Він додав, що Україні вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі без загальнонаціонального локдауну. Але розслаблятися зарано, адже необхідно збільшувати відсоток вакцинованих українців та дотримуватись протиепідемічних норм.

Ляшко наголосив, що у Європі знову почав зростати рівень Covid-захворюваності, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий. Зокрема складна ситуація у Німеччині, Польщі, Франції, Нідерландах.

Нині МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів.