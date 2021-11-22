В Україні станом на 22 листопада у червоній зоні карантину перебуває 18 областей та місто Київ. Повністю стабілізувалися Covid-показники у Львівській та Луганській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Так, червоній зоні відповідають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них рівень госпіталізацій з Covid-19 відповідає нормі тільки у Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській та Черкаській областях.

Водночас до помаранчевого рівня входять три регіони: Закарпатська, Полтавська та Харківська. Показникам жовтої зони відповідають Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька області.

У всіх регіонах України показник завантаженості ліжок із киснем у лікарнях перебуває у межах норми.

Станом на 22 листопада в Україні зафіксували 7 464 нових випадки коронавірусу. Одужати за добу вдалося 10 540 людям, а померли – 326 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446), Донецькій (420) та Львівській (397) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.