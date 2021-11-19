В Україні першою з червоної зони епідемічної небезпеки може вийти Луганська область. У МОЗ сподіваються, що ця зона карантину вже не розширюватиметься.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у Верховній Раді. За його словами, протягом цього тижня у червоних зонах поки стабільна ситуація, показники почали знижуватися.

– Не думаю, що вже будуть додаватися червоні зони. Але найпершою з цієї зони може вийти Луганська область. Вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня, – зазначив Ляшко.

Станом на 19 листопада до червоної зони карантину входять Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська області та місто Київ.

За добу в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусу. Перемогти хворобу вдалося 22 304 людям, а померли – 725 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.