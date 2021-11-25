Львівська область відмовилася виходити з червоної зони карантину попри те, що у регіоні стабілізувалася епідемічна ситуація.

23 листопада на позачерговому засіданні державна комісія ТЕБ і НС розглянула питання щодо послаблення карантинних обмежень. На прохання облдержадміністрації область надалі перебуватиме у червоній зоні.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу 25 листопада. Він стверджує, що зараз ситуація Covid-ситуація у регіоні стабільна. Показник заповненості ліжкової мережі знизився до 49, 2%. Щодня кількість госпіталізованих протягом тижня коливається від 160 до 175 людей.

– Ті показники і тенденції є позитивні, але ситуація є достатньо хиткою. У нас залишаються заповненими реанімаційні відділення, крім цього багато людей перебувають на апаратах ШВЛ. Враховуючи те, що на Львівщині зафіксували штам Дельта-плюс, ми не знаємо наскільки ситуація може розгорнутися в інший бік, – зазначив він.

Тому представники Львівської облдержадміністрації звернулися до уряду з клопотанням залишити в області обмеження червоної зони. Рішення про зону карантину в регіоні державна комісія ТЕБ і НС може переглянути під час наступного засідання.

Крім того, Луганська область також поки що залишиться у червоній зоні карантину. Представники регіону самі попросили залишити його в зоні з найжорсткішими обмеженнями.

Нещодавно у МОЗ повідомили, що за карантинними індикаторами виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки Луганська та Львівська області.

Загалом в Україні третій тиждень поспіль спостерігається тижневе зменшення кількості випадків коронавірусу та кількості госпіталізованих.

Джерело: Державна комісія з питань ТЕБ та НС