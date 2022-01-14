Запровадження електронних лікарняних листків непрацездатності спростило процес оформлення документа. Більше не потрібно збирати підписи і печатки на бланку, передавати документ роботодавцю чи навіть знов звертатися до лікарні, щоб замінити лікарняний, якщо у ньому є помилка.

Наразі неточності при створенні лікарняних листків трапляються рідше, адже лікар самостійно не вносить інформацію про пацієнта. Усі необхідні дані підтягуються автоматично.

Водночас, коли при укладенні декларації із сімейним лікарем було допущено помилку в ПІБ, яка продублювалась у лікарняному, Фонд соціального страхування України прийме такий е-лікарняний на оплату без заміни, аби це не уповільнювало виплату допомоги.

З’ясувати, коли оплатять е-лікарняний, можна онлайн – інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у телеграм-каналі https://t.me/socialfund.

Та для цього потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняним – саме від неї залежить дата виплати допомоги.

Що робити, якщо в е-лікарняному є незначна помилка в ПІБ

Трапляється, що в е-лікарняному неправильно написане ім’я, або по-батькові. Це означає, що при укладенні декларації із сімейним лікарем була допущена помилка.

Наразі фахівці працюють над тим, аби в е-лікарняному відображались ті дані застрахованої особи, які наявні в Державному реєстрі застрахованих осіб, а не реєстрі пацієнтів – це допоможе уникнути неточностей.

Однак доки цього оновлення ще немає, ФССУ приймає е-лікарняні до оплати попри наявні незначні помилки, щоб не затримувати виплату допомоги.

Водночас важливо, аби при оформленні заяви-розрахунку роботодавець вказав правильні ідентифікаційні дані свого працівника, зазначені в ДРЗО.

Отже краще завчасно перевірити правильність написання свого ПІБ у декларації із сімейним лікарем та за потреби внести зміни. Бо якщо помилок в декларації буде багато, е-лікарняний не створиться. Невідповідність ідентифікаційних даних є найчастішою причиною, чому лікарняний може бути не сформований.

Джерело: ФСС України