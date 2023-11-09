В апреле 2023 года Виталий Пазич с позывным Хорват получил тяжелые ранения от взрыва вражеской мины. После оказания неотложной помощи бойца доставили в Краматорск, откуда в крайне тяжелом нестабильном состоянии он был госпитализирован в реанимацию больницы им. И.И.Мечникова.

Неутешительный диагноз

Вследствие многочисленных огнестрельных осколочных ранений обеих конечностей, повреждения прямой кишки и поясничной области Виталий потерял около 4 л крови. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти жизнь и сохранить ногу, но все же из-за сепсиса пришлось ее ампутировать.

Процесс реабилитации

Через месяц военного реанимационным поездом отправили в киевскую клинику Феофания. После проведения КТ и консилиума бойцу были удалены остатки сустава и хряща, и проведена реконструкция анального канала и вывод сигмостомы.

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Всего Виталий выдержал 20 циклов ВАК-терапии, аутодермопластику дефекта кожи тазобедренного сустава. Пройдя психологическую поддержку, Виталий почти избавился от фантомных болей, поборол проблему отсутствия сна, но испытания героя на этом не завершились, поскольку врачи диагностировали еще пиелонефрит.

По окончании длительного периода реабилитации Хорват снова смог двигаться на костылях и готовиться к протезированию. Впереди бойца ждет еще две операции — установка сетчатого трансплантата на вентральную грыжу и операция на мениске.

Сейчас Виталий общается с побратимами, учится играть на гитаре и мечтает с женой о победе, путешествиях по Украине и собственном саду.

Источник и фото: клиническая больница Феофания