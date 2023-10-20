Люди, которые оказались на временно оккупированных территориях выезжают обратно в Украину через границу с РФ. На месте их встречают волонтеры организации Путь Украины и психологи Врачей без границ.

С мая шелтер в Зерновом, что под Харьковом принял тысячу человек, и оказал психологическую помощь почти 200 людям, которые выезжали из оккупации через единственный открытый пункт пропуска на границе с РФ.

За сутки через гуманитарный коридор из Белгородской области РФ в Покровку Сумской области направляются около 100 человек.

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В основном они покидают оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Около 20% людей после пересечения границы едут из Сумщины в Харьков, где им помогают разместиться в транзитном пункте в 20 км от центра города.

С мая до конца сентября 1 060 человек нашли приют в Зерновом, где им помогают получить медицинскую, юридическую и психологическую поддержку.

В первые месяцы работы шелтера специалисты Врачей без границ предоставляли его жителям групповые и индивидуальные психологические консультации.

Менеджер Врачей без границ по привлечению общества, Юлия Тимченко говорит, что встречи охватывают широкий спектр людей, которые справляются с различными переживаниями. Все они стремятся восстановить свою жизнь, найти что-то похожее на стабильность.

Благодаря финансовой поддержке Врачи без границ шелтер привлек психолога, социального работника и медсестру для помощи людям в приюте.

Психологи Врачей без границ провели обучение для нового персонала.

Всего 190 человек получили психологическую поддержку в приюте Зерновое. 68 — во время индивидуальных консультаций и 122 — во время групповых консультаций, как у психологов Врачей без границ, так и у психолога Пути Украины.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ