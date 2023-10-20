Люди, які опинились на тимчасово окупованих територіях виїжджають назад до України через кордон з РФ. На місці їх зустрічають волонтери організації Шлях України і психологи Лікарів без кордонів.

З травня шелтер у Зерновому, що під Харковом прийняв тисячу осіб, і надав психологічну допомогу майже 200 людям, які виїжджали з окупації через єдиний відкритий пункт пропуску на кордоні з РФ.

За добу через гуманітарний коридор з Бєлгородської області РФ в Покровку Сумської області прямують близько 100 людей.

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Переважно вони залишають окуповані території Донецької та Луганської областей.

Близько 20% людей після перетину кордону їдуть з Сумщини у Харків, де їм допомагають розміститися у транзитному пункті в 20 км від центру міста.

З травня до кінця вересня 1 060 людей знайшли прихисток у Зерновому, де їм допомагають отримати медичну, юридичну і психологічну підтримку.

У перші місяці роботи шелтера спеціалісти Лікарів без кордонів надавали його мешканцям групові та індивідуальні психологічні консультації.

Менеджерка Лікарів без кордонів із залучення громади, Юлія Тімченко каже, що зустрічі охоплюють широкий спектр людей, які справляються з різними переживання. Всі вони прагнуть відновити своє життя, знайти щось подібне на стабільність.

Завдяки фінансовій підтримці Лікарі без кордонів шелтер залучив психолога, соціального працівника та медсестру для допомоги людям у притулку.

Психологи Лікарів без кордонів провели навчання для нового персоналу.

Загалом 190 людей отримали психологічну підтримку в притулку Зернове. 68 – під час індивідуальних консультацій та 122 – під час групових консультацій, як у психологів Лікарів без кордонів, так і у психолога Шляху України.

Джерело: Лікарі без кордонів

Фото: Лікарі без кордонів