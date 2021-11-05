В Украине начнут прививать людей бустерной дозой вакцины против коронавируса, когда первую дозу получат по крайней мере 70%.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 5 ноября.

– Во всех странах, где ввели бустерную дозу, процент вакцинированного населения составляет более 70%. То есть они защитили население и переходят к еще большему “укреплению”, – отмечает Виктор Ляшко.

Поэтому, по убеждению министра, Украине говорить о введении бустерной дозы рано, поскольку по крайней мере одной дозой вакцины против коронавируса привито лишь 35% населения.

– Если мы начнем нагружать систему, чтобы снова вакцинировать эти 35%, мы не сможем спокойно смотреть вперед, ведь имеем значительное количество невакцинированных людей, инфицирований, госпитализаций, – утверждает Виктор Ляшко.

Сейчас, говорит министр, стране нужно держать оборону и двигаться вперед, чтобы увеличивалось количество людей, которые привиты одной дозой.