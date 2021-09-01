Согласно прогнозу Национальной академии наук Украины (НАН), в начале сентября украинцам следует быть готовыми к суточному росту новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. В первую неделю сентября ожидается в среднем порядка 1,7 тыс. заболевших, во вторую – до 2,3 тыс.

В многостраничном сообщении, подготовленном Рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация — Институт проблем математических машин и систем НАН Украины) говорится также, что среднее количество новых Covid-случаев в Украине увеличилось до 1490 человек в день. Этот показатель за минувшие две недели вырос на 49%.

Ученые утверждают, что общенациональная эпидемическая динамика в последние три недели демонстрирует заметный рост заболеваемости по всем ключевым показателям. Темпы этого роста неравномерны и существенно отличаются в регионах.

Темпы недельного роста количества новых случаев болезни и положительных тестов находились в пределах 10-30%, число новых госпитализаций росло с темпом, близким к 10% за неделю.

По официальной статистике, на 31 августа 2021:

среднее за неделю количество лиц, которые выздоравливают после перенесенного Covid-19, составляет 880 человек в день

человек в день среднее за неделю количество новых инфицированных составляет 1490 в день, что на 49% больше, чем две недели назад

в день, что на 49% больше, чем две недели назад среднее за неделю количество новых летальных случаев составляет 41 в сутки, что на 67% больше, чем две недели назад

в сутки, что на 67% больше, чем две недели назад количество активных инфицированных (еще не выздоровели) составляет 24576, что соответствует аналогичному показателю за начало августа 2020 года.

Сохраняется тенденция высокой заболеваемости среди молодежи. 5% госпитализаций в связи с Covid-19 приходится на детей и около 10% — на лиц в возрасте 18-34 года.

Источник: НАН