Згідно з прогнозом Національної академії наук України (НАН), на початку вересня українцям слід бути готовими до добового зростання нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. У перший тиждень вересня очікується в середньому близько 1,7 тис. хворих, у другий – до 2,3 тис.

У багатосторінковому повідомленні, підготовленому робочою групою з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (Базова організація – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України), йдеться також про те, що середня кількість нових Сovid-випадків в Україні збільшилася до 1490 осіб на день. Цей показник за минулі два тижні зріс на 49%.

Вчені стверджують, що загальнонаціональна епідемічна динаміка в останні три тижні демонструє помітне зростання захворюваності за всіма ключовими показниками. Темпи цього зростання нерівномірні і суттєво відрізняються в регіонах.

Темпи тижневого зростання кількості нових випадків хвороби і позитивних тестів перебували в межах 10-30%, кількість нових госпіталізацій зростала з темпом, близьким до 10% за тиждень.

За офіційною статистикою, на 31 серпня 2021:

середня за тиждень кількість осіб, які одужують після перенесеного Covid-19, становить 880 осіб на день

середня за тиждень кількість нових інфікованих становить 1 490 на день, що на 49% більше, ніж два тижні тому

середня за тиждень кількість нових летальних випадків становить 41 на добу, що на 67% більше, ніж два тижні тому

кількість активних інфікованих (ще не одужали) становить 24 576, що відповідає аналогічному показнику за початок серпня 2020 року.

Зберігається тенденція високої захворюваності серед молоді. 5% госпіталізацій у зв’язку з Covid – 19 припадає на дітей і близько 10% – на осіб віком 18-34 роки.

Джерело: НАН