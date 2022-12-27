Технология искусственного интеллекта, разработанная британской компанией Brainomix, утроила число пациентов с инсультом, которые восстановились до такой степени, что могут заниматься повседневными делами.

По данным анализа платформы визуализации Brainomix e-Stroke, доля тех, кто смог возобновить повседневную деятельность, увеличилась с 16 до 48%.

Также отмечается, что ранний анализ более 111 тыс. пациентов с подозрением на инсульт, лечение которых включало использование технологии, показал, что она сокращает время между обращением к врачу и началом лечения более чем на 60 минут, что приводит к улучшению результатов.

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— ИИ может преобразовать нашу Национальную службу здравоохранения, ставя более быстрые и точные диагнозы и гарантируя, что пациенты смогут получить необходимое им лечение, когда они в нем нуждаются, — заявил министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай.

По его словам, Brainomix — невероятный пример того, как этого можно достичь, используя мощь ИИ, чтобы сэкономить несколько минут на одном из самых срочных диагнозов в медицине.

Brainomix была запущена как дочерняя компания Оксфордского университета в 2010 году. Ее платформа электронного инсульта в настоящее время используется в более чем 30 странах.