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Прорив у лікуванні інсульту за допомогою технології на базі штучного інтелекту

27 Грудня 2022, 12:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інсульт
Джерело: Depositphotos

Технологія штучного інтелекту, розроблена британською компанією Brainomix, потроїла число пацієнтів з інсультом, які відновилися до такої міри, що можуть займатися повсякденними справами.

За даними аналізу платформи візуалізації Brainomix e-Stroke, частка тих, хто зміг відновити повсякденну діяльність, збільшилася з 16 до 48%.

Також наголошується, що ранній аналіз понад 111 тис. пацієнтів з підозрою на інсульт, лікування яких включало використання технології, показав, що вона скорочує час між зверненням до лікаря і початком лікування більш ніж на 60 хвилин, що призводить до поліпшення результатів.

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– ШІ може перетворити нашу Національну службу охорони здоров’я, ставлячи більш швидкі і точні діагнози і гарантуючи, що пацієнти зможуть отримати необхідне їм лікування, коли вони в ньому потребують, — заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Стів Барклай.

За його словами, Brainomix є неймовірним прикладом того, як цього можна досягти, використовуючи силу ШІ, щоб заощадити кілька хвилин на одному з найактуальніших діагнозів у медицині.

Brainomix був запущений як дочірня компанія Оксфордського університету в 2010 році. Його платформа електронного інсульту наразі використовується в більш ніж 30 країнах.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Інсульт лікування Наукові дослідження Штучний інтелект
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