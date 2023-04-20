Трудовая миграция, нехватка молодых специалистов и нехватка врачей на деоккупированных территориях – такие вызовы поставила перед украинской системой здравоохранения большая война.

Самая большая именно кадровая проблема. Впрочем, в Минздраве говорят, что ее уже пытаются решать – закупают служебное жилье, обещают льготное кредитование и обеспечение полным социальным пакетом.

Овидиопольская больница в Одесской области — здесь, как и во многих районных медучреждениях, кадровый голод. Большая война лишь усугубила ситуацию – часть специалистов вступила в ряды ВСУ, часть уехала за границу. Оставшихся пытаются поощрять. А еще привлекать для работы в районах молодых врачей.

– Мы уже полгода даем объявления в социальных сетях, что мы предоставляем служебное жилье для тех врачей, которые нам нужны. Нам нужен педиатр, нам нужен рентгенолог, – говорит директор КНП Овидиопольская больница Владимир Литвинчук.

Помимо обеспечения служебным жильем врачам обещают полный социальный пакет и льготное кредитование. Таким образом, в районных больницах побуждают оставаться интернов и студентов. Молодым специалистам устраивают экскурсии.

Студентка медицинского колледжа Мария Лукавецкая мечтает стать хирургом.

– Если будет нужно, то в область тоже можно поехать. Едут сюда, мне кажется, не за зарплатой, а потому, что ты хочешь помогать людям, — говорит Мария.

Только в Одесской области не хватает полтысячи врачей. С младшим и средним медперсоналом ситуация лучше. Больше всего нужно семейных врачей и специалистов неотложных состояний.

– У нас не хватает 80 врачей экстренной медицинской помощи. У нас есть автомобили класса С, это именно под врачебную бригаду. Сегодня фельдшеры выполняют работу врача и низкий поклон, — говорит Наталья Одарий-Захарьева, директор департамента здравоохранения Одесской ОВА.

Именно бригады экстренной медицинской помощи со всей страны отправляют в командировку на деоккупированные территории, где нехватка врачей ощущается больше всего

Медики из Черкасс первыми приехали на деоккупированную Херсонщину. Их автомобиль оборудован всем необходимым. Кроме неотложной экстренной помощи, могут оказать и поликлиническую — в ней люди нуждаются больше всего.

– Здесь в медицинской сумке есть глюкометры. Из-за стресса или несвоевременного обследования мы часто выявляли у людей сахарный диабет, — говорит Андрей Онищенко, врач медицины неотложных состояний Черкасского облцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Андрей рассказал, что по программе Минздрава и Украинского научно-практического центра в командировке в Херсонской области был уже дважды. Там большинство медучреждений уничтожено — оккупанты после себя оставили руины. Поэтому черкасская скорая была для людей спасением. Врачей в оккупации они не видели восемь месяцев.

— Наша помощь всеобъемлющая была. Мы оказывали амбулаторную помощь. Были и кардиологами, и терапевтами, и невропатологами. Там отсутствует всяческая медицинская помощь, – говорит врач.

В Минздраве говорят, что полномасштабная война поставила немало вызовов перед украинской системой здравоохранения.

Кадровая проблема среди них не самая критическая. Потому что часть врачей переместилась в центральные и западные регионы вместе с пациентами, так что пока удается избежать критической нагрузки на систему. Впрочем, остро стоит вопрос подготовки реабилитологов, физиотерапевтов и эрготерапевтов.

— Вызов перед нами – ввести такую профессию как протезист-ортезист. Есть огромный спрос на врачей физмедицины. И эта проблема разрешается. Подготовка проходит. Появился спрос на терапептов речи и языка. Но подготовки этих специалистов у нас нет, – говорит Сергей Убогов, начальник управления медицинских кадров, образования и науки Минздрава Украины

Также Минздрав уже второй год утверждает новый уровень минимальной зарплаты. Сейчас это не менее 20 тыс. гривен врачам и 13,5 – медсестрам. Но трудовая миграция все-таки происходит. Из-за объективно более высоких зарплат и лучших условий труда в странах Европы.