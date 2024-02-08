Редкую и опасную для жизни опухоль хирурги детской больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова удалили 10-месячному малышу, тем самым спасли ему жизнь.

Опухоль обнаружили случайно

Из-за того, что гигантская опухоль была по центру печени, нужно было не только удалить образование, а и сшить потом два кусочка органа в один.

Во время таких операций всегда есть кровопотеря. Чтобы уменьшить ее объем и снизить риски, команда использовала аппарат CUSA, который разделяет печеночные ткани ультразвуком и при этом не повреждает сосуды.

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О врожденном пороке сыночка родители узнали только когда Максиму исполнилось восемь месяцев. Произошло это случайно. Мальчик заболел ОРВИ. Когда его осматривала семейный врач, она обратила внимание на подозрительно увеличенный животик малыша и отправила маленького пациента на УЗИ.

Во время обследования в брюшной полости Максимки обнаружили гигантскую опухоль. Оперировать надо было срочно, иначе могла быстро развиться печеночная недостаточность. Тогда бы ребенка спасла только неотложная трансплантация.

Как спасали Максимку

В больнице Святого Николая проведенная мальчику КТ-диагностика показала прямо в центре печени опухоль — мезенхиому. Это довольно редкое доброкачественное образование. Встречается только у двух на 100 тыс. детей.

Максим уже родился с этой опухолью. Она стремительно росла и повреждала здоровые ткани. Размер новообразования на время последнего обследования уже достигал 15 см, тогда как сама печень у ребенка такого возраста имеет размер 9 на 7 см.

Осложняло ситуацию то, что, как выяснилось, у мальчика осталось лишь 30% здоровой печени, этого критически мало для нормального функционирования органа.

Поэтому хирурги сначала удалили кисту внутри опухоли. Таким образом им удалось увеличить объем здоровой печени до 60%. И только тогда взялись за основную операцию.

Она длилась восемь часов и прошла успешно.

Теперь у Максимки здоровая печень и в будущем он не будет иметь никаких ограничений, сможет заниматься спортом и радоваться жизни!

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова