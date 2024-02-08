Рідкісну і небезпечну для життя пухлину хірурги дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова видалили 10-місячному малюку, тим самим врятувавши йому життя.

Пухлину виявили випадково

Через те, що гігантська пухлина була по центру печінки, потрібно було не тільки видалити утворення, а і зшити потім два шматочки органу в один.

Під час таких операцій завжди є крововтрата. Аби зменшити її обсяг та знизити ризики, команда використала апарат CUSA, що розділяє печінкові тканини ультразвуком і при цьому не пошкоджує судини.

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Про вроджену ваду синочка батьки дізналися аж коли Максимку виповнилося вісім місяців. Сталося це випадково. Хлопчик захворів на ГРВІ. Коли його оглядала сімейна лікарка, вона звернула увагу на підозріло збільшений животик малюка і відправила маленького пацієнта на УЗД.

Під час обстеження в черевній порожнині Максимка виявили гігантську пухлину. Оперувати треба було терміново, інакше могла швидко розвинутися печінкова недостатність. Тоді б дитину врятувала лише невідкладна трансплантація.

Як рятували Максимка

Проведена хлопчику КТ-діагностика виявила просто в центрі печінки пухлину – мезенхімому. Це доволі рідкісне доброякісне утворення. Зустрічається лише у двох на 100 тис. дітей.

Максимко вже народився з цієї пухлиною. Вона стрімко росла та пошкоджувала здорові тканини. Розмір новоутворення на час останнього обстеження вже сягав 15 см, тоді як сама печінка у дитинки такого віку має розмір 9 на 7 см.

Ускладнювало ситуацію й те, що, як з’ясувалося, у хлопчика залишилося лише 30% здорової печінки, цього критично мало для нормального функціонування органу.

Тож хірурги спершу видалили кісту всередині пухлини. Таким чином їм вдалося збільшити об’єм здорової печінки до 60%. І лише тоді взялися за основну операцію.

Вона тривала вісім годин і минула успішно.

Тепер у Максимка здорова печінка і в майбутньому він не матиме жодних обмежень, зможе займатися спортом та радіти життю!

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова