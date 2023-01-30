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Ранняя и дешевая диагностика рака: муравьи учатся распознавать онкологию по запаху

30 января 2023, 14:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мураха
Источник: Depositphotos

Ученые заметили, что муравьи способны определять онкологические заболевания у животных. По такому принципу ученые хотят научить муравьям обнаруживать рак у людей. Результаты эксперимента опубликованы в научном онлайн-журнале Proceedings of the Royal Society B.

В ходе экспериментов мышам подсадили клетки с человеческим раком груди и выпустили бурых муравьев, чтобы они по запаху мочи определили здоровых животных и тех, у кого были раковые клетки.

Когда муравьи обнюхивали выделение мышей с клетками рака, ученые давали им крошки сахара. Затем они перестали получать сахар, но подходя к больным животным, они ждали поощрения, а значит, задерживались в этом месте, обнюхивая мочу мышей с клетками рака.

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В результате ученые пришли к выводу, что муравьи определяют наличие у животных онкологических заболеваний. Это может дать шанс врачам на дешевую раннюю диагностику рака у людей.

Источник: Proceedings of the Royal Society B

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Лечение рака
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