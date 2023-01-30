Вчені дослідили, що мурахи здатні визначати онкологічні захворювання у тварин. За таким принципом науковці хочуть навчити мурах виявляти рак у людей. Результати експерименту опубліковані у науковому онлайн-журналі Proceedings of the Royal Society B.

Під час експериментів мишам підсадили клітини з людським раком грудей і випустили бурих мурах, щоб вони за запахом сечі визначили здорових тварин та тих, в кого були ракові клітини.

Коли мурахи обнюхували виділення мишей із клітинами раку, вчені давали їм крихти цукру. Потім вони перестали отримувати цукор, але підходячи до хворих тварин, вони чекали на заохочення, а значить, затримувалися в цьому місці, обнюхуючи сечу мишей із клітинами раку.

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В результаті вчені дійшли висновку, що мурахи визначають наявність у тварин онкологічних захворювань. Це може дати шанс лікарям на дешеву ранню діагностику раку у людей.

Джерело: Proceedings of the Royal Society B