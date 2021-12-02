Реакция мира на Омикрон: запрет на въезд и штрафы за отказ от вакцинации

Португалия. В пригороде Лиссабона из-за Омикрона закрыли на карантин больницу: один из врачей подхватил новый штамм, очевидно, когда общался с футболистами, привезшими штамм-мутант из Южной Африки.

С сегодняшнего дня страна ужесточает карантинные ограничения. Теперь для въезда всем нужно показать свежий отрицательный тест. Новые правила касаются и вакцинированных путешественников. В общественные места пускают только людей в масках и с Covid-сертификатом.

– Очень трудно заставить гостей вовремя тестироваться, – говорит владелец ночного клуба Хао Магалаес. — Единственный выход – организовать центр проверки на Covid-19 где-то рядом. Следует также отслеживать людей, которые могут распространять недуг.

Австрия. Здесь предлагают штрафовать тех, кто отказался от прививки. Сумма немалая – 7,5 тыс. евро. Исключение будут сделаны только для тех, кому вакцинироваться нельзя по состоянию здоровья.

В Греции обязательными сделали прививки для лиц старше 60 лет. Нарушителей тоже будут наказывать деньгами. По 100 евро за один месяц без укола.

— Все греки старше 60 лет, еще не сделавшие прививку, до 16 января должны зарезервировать для себя вакцину. Для таких людей будет абсолютный приоритет в очереди, — заверил премьер министр Греции Кириакос Мицотакис.

Усиливают карантинные ограничения и пугают людей штрафами и в Великобритании. За отсутствие маски в общественном месте с нарушителей хотят взимать более шести тысяч фунтов.

– Такое впечатление, что этот локдаун хорошо никто не планировал – жалуется жительница Лондона Сельма. – Если бы с самого начала все было сделано правильно, то сейчас не было бы такой ситуации. И еще. Мне кажется, что никто как следует не соблюдает все эти правила с одеванием масок. В метро полно людей вообще без них.

По словам лондонца Франциска, и правительство, и население очень боятся нового штамма. Поэтому принимают эти меры. Однако они немного контрпродуктивны, считает Франциск, ведь, например, ночные клубы работают, и никто не ограничивает их работу.

Между тем, разные страны в дальнейшем отгораживаются от Южной Африки. Румыния увезла оттуда 70 своих граждан. Всех протестируют и в случае положительного результата отправят на карантин.

А в Швейцарии решили впускать в страну только своих граждан.

Расширила список запретных для полетов государств и Канада.

— Мы добавляем в список три страны, — сообщил министр здравоохранения Жан-Ив-Дюкло. — Это Египет, Малави и Нигерия. Все иностранцы, которые побывали там за последние две недели, не могут попасть в Канаду. Все канадцы или люди с видом на жительство по возвращении должны отбыть карантин.

Между тем, в ВОЗ призвали не наказывать и не отгораживаться от тех стран, где обнаружили Омикрон. Штамм еще не изучен, поэтому нужно действовать на холодную голову и не поддаваться на провокации.

— Омикрон – не единственный вариант вируса. Он на повестке дня, потому что появился неожиданно, — уверяет представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. – Не забывайте, что есть еще и Дельта, что у нас пандемия коронавируса, и все привычные нам ограничительные меры срабатывали.

О том, что Омикрон еще предстоит исследовать, говорят в Южной Африке. Это займет несколько недель – утверждают специалисты. Вполне возможно, что новый штамм способен обходить вакцины и вскоре вытеснит Дельту.

Если окажется, что он менее летальный, чем предыдущие варианты, это может стать даже лучше для человечества. Одно ясно уже сейчас: Омикрон распространяется невиданными темпами. Достиг новый мутант уже и Южной Америки.