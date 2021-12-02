Реакція світу на Омікрон: заборона в’їзду і штрафи за відмову від вакцинації

Португалія. У передмісті Лісабона через Омікрон закрили на карантин лікарню: один з лікарів підхопив новий штам, вочевидь, коли спілкувався з футболістами, які привезли штам-мутант із Південної Африки.

Відсьогодні країна посилює карантинні обмеження. Тепер для в’їзду всім потрібно показати свіжий негативний тест. Нові правила стосуються й вакцинованих мандрівників. У громадські місця пускають лише людей у масках та з Covid-сертифікатом.

– Дуже важко змусити гостей вчасно тестуватися, – говорить власник нічного клубу Хао Магалаес. – Єдиний вихід – організувати центр перевірки на Covid-19 десь поряд. Треба також відстежувати людей, які можуть поширювати недугу.

Австрія. Тут пропонують штрафувати тих, хто відмовився від щеплення. Сума чимала 7,5 тис. євро. Виняток зроблять лише для тих, кому вакцинуватися не можна за станом здоров’я.

У Греції обов’язковим зробили щеплення для осіб віком від 60 років. Порушників теж каратимуть грошима. По 100 євро за один місяць без уколу.

– Усі греки, старші за 60 років, які ще не зробили щеплення, до 16 січня повинні зарезервувати для себе вакцину. Для таких людей буде абсолютний пріоритет у черзі,- запевнив прем’єр міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Посилюють карантинні обмеження та лякають людей штрафами і у Великій Британії. За відсутність маски в громадському місці з порушників хочуть стягувати більше шести тисяч фунтів.

– Таке враження, що цей локдаун добре ніхто не планував – скаржиться мешканка Лондона Сельма.- Якби з самого початку все було зроблено правильно, то зараз не було б такої ситуації. І ще. Мені здається, що ніхто як належить не дотримується усіх цих правил з одяганням масок. В метро повно людей взагалі без них.

За словами лондонця Франциска, і уряд, і населення дуже бояться нового штаму. Тому запроваджують ці заходи. Однак вони трохи контрпродуктивні, вважає Франциск, адже, наприклад, нічні клуби працюють і ніхто не обмежує їхньої роботи.

Тим часом різні країни надалі відгороджуються від Південної Африки. Румунія вивезла звідти 70 своїх громадян. Усіх протестують і у разі позитивного результату відправлять на карантин.

А у Швейцарії вирішили пускати в країну лише своїх громадян.

Розширила список заборонених для польотів держав і Канада.

– Ми додаємо до переліку три країни, – повідомив міністр охорони здоров’я Жан-Ів-Дюкло. – Це Єгипет, Малаві та Нігерія. Усі іноземці, які побували там упродовж останніх двох тижнів, не можуть потрапити до Канади. Усі канадці або люди з дозволом на проживання після повернення мусять відбути карантин.

Тим часом у ВООЗ закликали не карати і не відгороджуватися від тих країн, де виявили Омікрон. Штам ще не вивчений, тож треба діяти на холодну голову і не піддаватися на провокації.

– Омікрон – не єдиний варіант вірусу. Він на порядку денному, бо з’явився несподівано, – запевняє речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр. – Не забуваймо, що є ще й Дельта, що в нас пандемія коронавірусу, і всі звичні нам обмежувальні заходи спрацьовували.

Про те, що Омікрон ще потрібно дослідити, говорять в Південній Африці. Це забере кілька тижнів – твердять фахівці. Цілком можливо, що новий штам здатен оминати вакцини та незабаром витіснить Дельту.

Якщо виявиться, що він менш летальний, ніж попередні варіанти, то може стати навіть кращим для людства. Одне ясно вже нині: Омікрон поширюється небаченими темпами. Дістався новий мутант вже і Південної Америки.